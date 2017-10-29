16:35 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" перед матчем с "Локомотивом" посвятил баннер "отцу русского футбола"

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Болельщики "Зенита" перед началом матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" развернули баннер, посвященный основателю российского футбола Георгию Дюперрону. На этой неделе исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был сыгран в Санкт-Петербурге.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" начался в 16.30 по московскому времени. К 5-й минуте встречи счет не открыт - 0:0.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Тот самый, знаменитый Дипопер.

16:49