"Зенит" перед матчем с "Локомотивом" посвятил баннер "отцу русского футбола"

Болельщики "Зенита" перед началом матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" развернули баннер, посвященный основателю российского футбола Георгию Дюперрону. На этой неделе исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был сыгран в Санкт-Петербурге.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" начался в 16.30 по московскому времени. К 5-й минуте встречи счет не открыт - 0:0.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"