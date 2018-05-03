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"Зенит" перед "Локомотивом" тренируется без Ивановича и Лунева


"Зенит" проводит открытую тренировку перед субботним матчем против "Локомотива". В общей группе занимаются все игроки петербуржцев, кроме травмированных Бранислава Ивановича и Андрея Лунева.

Напомним, российский вратарь получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0), который состоялся 14 апреля, а сербский защитник травмировался в минувшее воскресенье в игре с ЦСКА (0:0). (Егор БЫЧКОВ)

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