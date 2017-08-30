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17:16 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" отзаявил Молло

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"Зенит" исключил из заявки полузащитника Йоана Молло, сообщает официальный сайт РФПЛ. 28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он отыграл за сине-бело-голубых семь матчей и забил 1 гол. 

В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ. По итогам матча с "Сибирью" (2:1) он был дисквалифицирован на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков.

Одним из вариантов для продолжения карьеры Молло называется "Ростов".

Дополнительная информация

http://rfpl.org/players/otzayavka/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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GalacticBoy

Давай к нам в московское Динамо!

17:26

EVIL915

Играл бы в Крыльях, дурачок, и горя бы не знал...

17:25