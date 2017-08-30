"Зенит" отзаявил Молло

"Зенит" исключил из заявки полузащитника Йоана Молло, сообщает официальный сайт РФПЛ. 28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он отыграл за сине-бело-голубых семь матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ. По итогам матча с "Сибирью" (2:1) он был дисквалифицирован на два матча за неприличный жест в адрес болельщиков.

Одним из вариантов для продолжения карьеры Молло называется "Ростов".