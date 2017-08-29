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22:05 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" ответил "Амкару" на твит о трансферах

Ответ Твиттера "Зенита". Фото Twitter.com
Ответ Твиттера "Зенита". Фото Twitter.com
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Пресс-служба "Зенита" в Твиттере ответила "Амкару". Ранее пермяки сообщили о готовности подписать петицию, чтобы сине-бело-голубым "дали деньги на трансферы".

Напомним, что после матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер петербуржцев Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.

"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" дали деньги на трансферы"//
Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thergothon

давайте еще публиковать отчеты о том, сколько раз Манчини сходил пописять.

22:20

crazysun78

по большому, ответить то нечего...)

22:18