"Зенит" ответил "Амкару" на твит о трансферах

Пресс-служба "Зенита" в Твиттере ответила "Амкару". Ранее пермяки сообщили о готовности подписать петицию, чтобы сине-бело-голубым "дали деньги на трансферы".
Напомним, что после матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер петербуржцев Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.
"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" дали деньги на трансферы"//
Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини
⬇️– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 августа 2017 г.
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➡️ Чего? 😂 https://t.co/GclKgQuUl1
Thergothon
давайте еще публиковать отчеты о том, сколько раз Манчини сходил пописять.
22:20
crazysun78
по большому, ответить то нечего...)
22:18