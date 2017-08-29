"Зенит" ответил "Амкару" на твит о трансферах

Пресс-служба "Зенита" в Твиттере ответила "Амкару". Ранее пермяки сообщили о готовности подписать петицию, чтобы сине-бело-голубым "дали деньги на трансферы".

Напомним, что после матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер петербуржцев Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована.

"Амкар": "Готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а "Зениту" дали деньги на трансферы"//

Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини