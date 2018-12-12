"Зенит" ответил Албину по поводу названия стадиона

Футбольный клуб "Зенит" вправе реализовывать свои рекламные права без согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга, это касается и названия стадиона на Крестовском острове. Об этом "СЭ" заявил пресс-секретарь ФК "Зенит" Антон Макаренко.

С 9 декабря стадион "Санк-Петербург", открывшийся весной 2017 года, называется "Газпром Арена". Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин выразил мнение, что стадиону следовало или оставить название, или назвать арену "именем "Зенита". Албин также отметил, что решение по названию стадиона "в любом случае должны принимать жители города".

– В концессионном соглашении четко прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона, иными словами – это рекламные права "Зенита", и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга, – сказал "СЭ" Макаренко. – Это условие, в числе прочих, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга. Соответственно в рамках отдельного рекламного контракта ПАО "Газпром" купил право на название стадиона "Газпром Арена" на 5 лет.

– Стоит напомнить, что после того как стадион был передан в управление ФК "Зенит", Клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которое ежегодно составляет около 2 миллиардов рублей. Но уже на момент принятия арены в управление клубом ФК "Зенит" инвестировал порядка 1,5 миллиардов рублей в инфраструктуру стадиона. А в ближайшие 5 лет инвестиционные планы клуба по развитию "Газпром Арены" оцениваются в несколько миллиардов рублей, – отметил пресс-секретарь ФК "Зенит". (Илья Андреев)