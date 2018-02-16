"Зенит" отправился в Рим на третий сбор

Игроки "Зенита" отправились в Рим на третий учебно-тренировочный сбор этой зимой, сообщает официальный сайт клуба. К возобновлению сезона команда будет готовиться в следующем составе: вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин; защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин; полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев; нападающие - Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Сборы команды продлятся до 20 февраля. 22 февраля питерцы проведут дома ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". В первой игре шотландцы победили 1:0.