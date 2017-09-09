"Зенит" отправился в Москву на игру с "Динамо": "Подарков не обещаем"

Сегодня "Зенит" вылетел на матч 9-го тура премьер-лиги против "Динамо", информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Отметим, что на своей странице в Твиттере питерцы подчеркнули, что "подарков не обещают" - в эти выходные Москва празднует День города. Главный тренер лидера чемпионата Роберто Манчини включил в состав всех имеющихся в его распоряжении футболистов.
В Москву отправились 24 игрока:
вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
защитники - Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Кирилл Капленко;
полузащитники - Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;
нападающие - Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.
Матч "Динамо" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 10 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Отправляемся в Москву! Подарков не обещаем 😂– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 9 сентября 2017 г.
Состав: https://t.co/TPyUhBhLeK pic.twitter.com/sa4W3wnFQo
Опрос
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-09-zenit-otpravilsya-v-moskvu-.htm
Spartak-Online1
П"дарков они не обещают)))
17:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
рано смеетесь уж что-то...
17:18