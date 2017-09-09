"Зенит" отправился в Москву на игру с "Динамо": "Подарков не обещаем"

Сегодня "Зенит" вылетел на матч 9-го тура премьер-лиги против "Динамо", информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Отметим, что на своей странице в Твиттере питерцы подчеркнули, что "подарков не обещают" - в эти выходные Москва празднует День города. Главный тренер лидера чемпионата Роберто Манчини включил в состав всех имеющихся в его распоряжении футболистов.

В Москву отправились 24 игрока:

вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники - Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Кирилл Капленко;

полузащитники - Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;

нападающие - Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

Матч "Динамо" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 10 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.