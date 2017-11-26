"Зенит" отправился на матч со "Спартаком" без Лунева

"Зенит" в своем Инстаграме опубликовал состав, в котором команда отправилась на матч 18-го тура чемпионата России против "Спартака". Питерцы вылетели в Москву без вратаря Андрея Лунева, который получил травму в контрольном матче между сборными России и Испании (3:3).

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

защитники: Доменико Кришито, Юрий Жирков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Денис Терентьев, Максим Карпов.

полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Кирилл Капленко, Далер Кузяев.

нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Напомним, матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября. Начало игры - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.