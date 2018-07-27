"Зенит" отправил Новосельцева в "Анжи" на правах аренды

"Зенит" и "Анжи" достигли соглашения о переходе центрального защитника Ивана Новосельцева в махачкалинский клуб до 9 декабря 2018 года, информирует официальный сайт питерцев.

26-летний Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016-го, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. Вторую половину прошлого сезона защитник отыграл в тульском "Арсенале"​.