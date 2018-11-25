19:19 | Футбол — РПЛ

"Зенит" открыл счет в матче с "Ростовом". Дончане снова пропустили после ввода аута

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова". Подопечные главного тренера Валерия Карпина пропустили четвертый мяча в этом сезоне после ввода аута.

Защитник "Зенита" Александр Анюков далеко выбросил мяч в самый центр штрафной, где игрок "Ростова" неудачно скинул мяч в район 11-метровой отметки, прямо под удар Дриусси. Аргентинец шансом воспользовался и с лета вогнал мяч в сетку без шансов для вратаря Сергея Песьякова.

 

Зенит - Ростов

 

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