"Зенит" открыл счет в матче с "Ростовом". Дончане снова пропустили после ввода аута

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси открыл счет в матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова". Подопечные главного тренера Валерия Карпина пропустили четвертый мяча в этом сезоне после ввода аута.

Защитник "Зенита" Александр Анюков далеко выбросил мяч в самый центр штрафной, где игрок "Ростова" неудачно скинул мяч в район 11-метровой отметки, прямо под удар Дриусси. Аргентинец шансом воспользовался и с лета вогнал мяч в сетку без шансов для вратаря Сергея Песьякова.