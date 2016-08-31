"Зенит" отказал "Андерлехту" в переходе защитника Николаса Ломбертса, игрок остается в команде. Об этом сообщил агент бельгийского игрока Сантуш Верхлуст. Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за 4 миллиона евро. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей и не забил ни одного мяча.

– "Зенит" отказал "Андерлехту" в переходе Ломбертса, игрок остается в российском клубе. Бельгийский клуб предложил за трансфер футболиста €2 млн, но "Зенит" это не устроило, и сделка не состоялась, – цитирует ТАСС Верхлуста.