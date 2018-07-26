"Зенит" отдал Полоза в аренду в "Рубин"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз перешел в "Рубин" на правах аренды, информирует официальный сайт петербургского клуба. 27-летний форвард будет выступать за казанский клуб до конца сезона.
Официально: Дмитрий Полоз проведет ближайший сезон в казанском "Рубине".– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 26 июля 2018 г.
Подробности: https://t.co/fZU1ju2E9W pic.twitter.com/HFtJ7vYLLi
В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе "Зенита" и забил 3 гола.
Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-26-dmitriy-poloz-provedet-blizhayshiy-sezon-v-rubine.htm