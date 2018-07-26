"Зенит" отдал Полоза в аренду в "Рубин"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз перешел в "Рубин" на правах аренды, информирует официальный сайт петербургского клуба. 27-летний форвард будет выступать за казанский клуб до конца сезона.

В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе "Зенита" и забил 3 гола.

Таблица переходов РФПЛ //

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