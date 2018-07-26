13:10 | Футбол — РПЛ

"Зенит" отдал Полоза в аренду в "Рубин"


Нападающий "Зенита"  Дмитрий Полоз перешел в "Рубин" на правах аренды, информирует официальный сайт петербургского клуба. 27-летний форвард будет выступать за казанский клуб до конца сезона. 

В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе "Зенита" и забил 3 гола. 

Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-26-dmitriy-poloz-provedet-blizhayshiy-sezon-v-rubine.htm

К комментариям
5
Материалы других СМИ