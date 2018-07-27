14:08 | Футбол — РПЛ

"Зенит" отдал Цаллагова в аренду "Рубину"


"Зенит" и "Рубин" достигли соглашения о переходе полузащитника Ибрагима Цаллагова в казанскую команду на правах аренды до конца сезона, информирует официальный сайт питерского клуба.

​Воспитанник самарских "Крыльев Советов" присоединился к сине-бело-голубым в декабре 2016-го, провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу. Прошлый сезон 27-летний полузащитник отыграл на правах аренды в "Динамо".

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-27-ibragim-tsallagov-perekhodit-v-kazanskiy-rubin-na-pravakh-arendy.htm

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