"Зенит" отдал Цаллагова в аренду "Рубину"

"Зенит" и "Рубин" достигли соглашения о переходе полузащитника Ибрагима Цаллагова в казанскую команду на правах аренды до конца сезона, информирует официальный сайт питерского клуба.

​Воспитанник самарских "Крыльев Советов" присоединился к сине-бело-голубым в декабре 2016-го, провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу. Прошлый сезон 27-летний полузащитник отыграл на правах аренды в "Динамо".