"Зенит" отдал Цаллагова в аренду "Рубину"

"Зенит" и "Рубин" достигли соглашения о переходе полузащитника Ибрагима Цаллагова в казанскую команду на правах аренды до конца сезона, информирует официальный сайт питерского клуба.
Воспитанник самарских "Крыльев Советов" присоединился к сине-бело-голубым в декабре 2016-го, провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу. Прошлый сезон 27-летний полузащитник отыграл на правах аренды в "Динамо".
#ТрансферныеНовости: Ибрагим Цаллагов переходит в казанский "Рубин" на правах аренды.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 июля 2018 г.
Детали: https://t.co/VwztKU4Zj8 pic.twitter.com/gsSN6G22c9
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-27-ibragim-tsallagov-perekhodit-v-kazanskiy-rubin-na-pravakh-arendy.htm