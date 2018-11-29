"Зенит" оштрафован за скандирование оскорбительных выражений фанатами в адрес Карпина

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях в отношении "Зенита" по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0).

– Болельщики "Зенита" скандировали оскорбительные выражения в адрес тренера "Ростова" (по всей видимости, речь идет о Валерии Карпине. – Прим. "СЭ"), – сказал Григорьянц. – Также на фанатской трибуне хозяев находились 9 барабанщиков, которые на протяжении всего матча создавали организованный шум – это нарушение регламента РПЛ. Этого нельзя делать, штраф – 10 тысяч рублей. За скандирования – 50 тысяч рублей. (Андрей Михайлов)