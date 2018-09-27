"Зенит" оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Локомотивом"

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые получили "Зенит" и "Локомотив" по итогам матча 8-го тура премьер-лиги. Встреча 23 сентября завершилась победой "Зенита" со счетом 5:3.

– Болельщики "Зенита" использовали три пиротехнических средства, за это клуб из Петербурга получил штраф в 30 тысяч рублей, – отметил Григорьянц. – Фанаты "Локомотива" использовали одно средство, клуб оштрафован на 10 тысяч. (Иван Торопцев)