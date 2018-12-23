09:59 | Футбол — РПЛ

"Зенит" опубликовал фотографию Кришито и Ригони

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В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты"  Эмилиано Ригони. Они сфотографировались в день очного матча их команд.

 

Победу со счетом 3:1 держал генуэзский клуб. Напомним, Кришито покинул "Зенит" по окончании прошлого сезона на правах свободного агента. Ригони принадлежит сине-бело-голубым и играет за команду из Бергамо на правах аренды.

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https://twitter.com/zenit_spb/status/1076728358308925440

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