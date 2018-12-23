"Зенит" опубликовал фотографию Кришито и Ригони

В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты" Эмилиано Ригони. Они сфотографировались в день очного матча их команд.
Buongiorno signores! 👌 pic.twitter.com/36rTOrwo4s– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 23 декабря 2018 г.
Победу со счетом 3:1 держал генуэзский клуб. Напомним, Кришито покинул "Зенит" по окончании прошлого сезона на правах свободного агента. Ригони принадлежит сине-бело-голубым и играет за команду из Бергамо на правах аренды.
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь
Все о чемпионате Италии - здесь.
Опрос
Кто станет чемпионом России-2018/19?
Дополнительная информация
Загрузка...