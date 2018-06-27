"Зенит" определился со вторым соперником на летних сборах

"Зенит" 29 июня проведет контрольный матч с братиславским "Слованом", информирует официальный сайт клуба. Первый матч в рамках текущих сборов в Австрии петербургский клуб провел против "Пинцгау" (1:0).
#ГазпромТренировочныеСборы: определился второй соперник 👌 29 июня играем со "Слованом".– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 июня 2018 г.
Время и место: https://t.co/7HSngjuiBO pic.twitter.com/yHhFXBvtop
"Зенит" проводит первый подготовительный сбор в Австрии с 17 по 29 июня.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-27-29-iyunya-sine-belo-golubye-sygrayut-so-slovanom.htm