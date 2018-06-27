"Зенит" определился со вторым соперником на летних сборах

"Зенит" 29 июня проведет контрольный матч с братиславским "Слованом", информирует официальный сайт клуба. Первый матч в рамках текущих сборов в Австрии петербургский клуб провел против "Пинцгау" (1:0).

"Зенит" проводит первый подготовительный сбор в Австрии с 17 по 29 июня.

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