20:12 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" определился со вторым соперником на летних сборах


"Зенит" 29 июня проведет контрольный матч с братиславским "Слованом", информирует официальный сайт клуба. Первый матч в рамках текущих сборов в Австрии петербургский клуб провел против "Пинцгау" (1:0). 

"Зенит" проводит первый подготовительный сбор в Австрии с 17 по 29 июня.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-06-27-29-iyunya-sine-belo-golubye-sygrayut-so-slovanom.htm

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