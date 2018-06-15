"Зенит" определился с тренерским составом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал имена специалистов, которые начнут работу с основным составом на первых сборах.
Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в "Уфе", Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук, голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.
"Зенит" начнет подготовку к новому сезону 17 июня, когда команда отправится на первые тренировочные сборы в Австрию.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-15-opredelen-novyy-sostav-trenerskogo-shtaba-zenita-biryukov-simutenkov-i-timoshchuk-prodolzhat-rabotu-.htm