"Зенит" определился с названием для домашнего стадиона

Домашний стадион "Зенита" получит название "Газпром Арена", сообщает официальный сайт клуба. Договор о новом названии арены вступит в силу с 9 декабря 2018 года.

Арена перешла под управление сине-бело-голубых на основе концессионного договора на 49 лет, который "Зенит" и правительство Санкт-Петербурга заключили в феврале.

- Реализация прав на название спортивных сооружений – одно из основных направлений развития спортивной индустрии в мире, - говорится в заявлении на сайте клуба. - Многофункциональность, техническая оснащенность арены на Крестовском, статус клуба и рекордный уровень посещаемости домашних матчей позволили "Зениту" разработать крупнейший для российского футбола спонсорский пакет.

Стадион был открыт в 2017 году. На нем прошли матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Кроме того, арена примет матчи Евро-2020.

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