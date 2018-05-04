17:10 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" огласил заявку на матч с "Локомотивом"

Игроки "Зенита". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Игроки "Зенита". Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" отправился в Москву на матч 29-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. В заявке петербуржцев не оказалось защитника Бранислава Ивановича (травма) и полузащитника Эмилиано Ригони (перебор желтых карточек).

"Зенит" отправился на игру в следующем составе:

вратари Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

защитники Игорь Смольников, Миха Мевля, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин;

полузащитники Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев;

нападающие Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Встреча "Локомотив" - "Зенит" пройдет 5 мая, начало 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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Buldozer46

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