"Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом" в молодежном первенстве

В матче 6-го тура молодежного первенства клубов премьер-лиги "Зенит" оказался сильнее "Ахмата" – 2:1. Счет в игре открыл защитник гостей Турпал-Али Мальсагов, но благодаря голам нападающих Максима Бачинского и Ивана Тарасова питерцы одержали победу.

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6-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ахмат" (Грозный) – 2:1 (0:1)

Голы: Мальсагов, 22 (0:1). Бачинский, 60 (1:1). Тарасов, 83 (2:1).

Удаление: Кадыров А. ("Ахмат"), 40.

Судья: Шевченко (Калининград).

13 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский