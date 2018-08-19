"Зенит" одержал четвертую победу в чемпионате России и вернулся на первое место

"Зенит" одержал волевую победу над "Уралом" (4:1) в матче 4-го тура РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице.
Гости открыли счет на 6-й минуте матча благодаря голу хавбека Юрия Бавина. "Зенит" смог быстро отыграться - на 12-й минуте нападающий Себастьян Дриусси отправил мяч в ворота после передачи полузащитника Александра Ерохина.
На 16-й минуте встречи Дриусси оформил дубль - результативный пас вновь на счету Ерохина.
Во втором тайме повреждение получил хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа - его увезли с поля на электрокаре.
На 78-й минуте голом отметился нападающий Артем Дзюба - результативная передача на счету Дриусси. Четвертый гол сине-бело-голубых на 89-й минуте прямым ударом со штрафного забил хавбек Леандро Паредес.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург) - 4:1 (2:1)
Голы: Бавин, 6 (0:1). Дриусси, 12 (1:1). Дриусси, 16 (2:1). Дзюба, 78 (3:1). Паредес, 89 (4:1).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Набиуллин (Анюков, 63), Нобоа (Краневиттер, 59), Паредес, Ерохин, Мак, Дзюба (Заболотный, 84), Дриусси.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков (Ароян, 70), Брызгалов, Балажиц, Ходжаниязов, Димитров, Бумаль, Бавин (Евсеев, 79), Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир, 58), Ильин.
Предупреждения: Бикфалви, 43. Ароян, 74. Краневиттер, 85. Евсеев, 88.
Судьи: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск). Еремин, Чельцов (все Москва).
19 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
- Кристиан Нобоа
- Артем Дзюба
- Зенит Санкт-Петербург
- Урал Ек
- Александр Ерохин (футбол)
- Юрий Бавин
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес