"Зенит" одержал 200-ю домашнюю победу

Победа над "Тосно" стала для "Зенита" 200-й одержанной на своем поле в рамках чемпионата России.

Сине-бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит "Спартаку", на счету которого 259 домашних побед. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, одержавшие 200 домашних побед в чемпионатах России