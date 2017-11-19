"Зенит" одержал 200-ю домашнюю победу

Победа над "Тосно" стала для "Зенита" 200-й одержанной на своем поле в рамках чемпионата России.
Сине-бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит "Спартаку", на счету которого 259 домашних побед. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, одержавшие 200 домашних побед в чемпионатах России
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
394
|
259
|
75
|
60
|
807-348
|
852
|
394
|
238
|
87
|
69
|
722-317
|
801
|
395
|
225
|
98
|
75
|
642-307
|
773
|
Зенит
|
349
|
200
|
95
|
54
|
605-281
|
695