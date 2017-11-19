21:00 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" одержал 200-ю домашнюю победу


Победа над "Тосно" стала для "Зенита" 200-й одержанной на своем поле в рамках чемпионата России.

Сине-бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит "Спартаку", на счету которого 259 домашних побед. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, одержавшие 200 домашних побед в чемпионатах России

Клуб

И

В

Н

П

М

О

Спартак

394

259

75

60

807-348

852

ЦСКА

394

238

87

69

722-317

801

Локомотив

395

225

98

75

642-307

773

Зенит

349

200

95

54

605-281

695
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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