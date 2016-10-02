"Зенит" обыграл "Спартак"

В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде уступил "Зениту" – 2:4. У хозяев забивали Артем Дзюба и Аксель Витсель, два других мяча побывали в воротах Артема Реброва после пенальти. Оба одиннадцатиметровых были назначены за фолы Андрея Ещенко, реализовали их Доменико Кришито и Жулиану.
У красно-белых голами отметились Сальваторе Боккетти и Зе Луиш. Для подопечных Массимо Карреры это поражение стало вторым в сезоне. Несмотря на это, они сохранили за собой лидерство в чемпионате, обходя "Зенит", у которого теперь тоже 19 очков, по дополнительным показателям. Впрочем, оба клуба может сегодня потеснить ЦСКА, если обыграет "Ростов".
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 4:2 (2:2)
Голы: Кришито, 20 - с пенальти (1:0). Боккетти, 28 (1:1). Дзюба, 33 (2:1). Зе Луиш, 37 - угловой (2:2). Витсель, 61 (3:2). Жулиану, 87 - с пенальти (4:2).
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Нету, Жирков (Ломбертс, 88), Кокорин, Хави Гарсия (Маурисиу, 83), Витсель, Жулиану, Мак (Юсупов, 76), Дзюба.
"Спартак": Ребров, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Промес, Глушаков, Фернанду, Попов (Ананидзе, 70), Зобнин, Зе Луиш.
Предупреждения: Кришито, 31. Зе Луиш, 31. Дзюба, 34. Глушаков, 49. Боккетти, 54. Ещенко, 86. Нету, 90.
Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Суховерхов (Воронеж).
2 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"
Dexterous
Не являюсь поклонником ни одной из команд, и уж тем более свинтусов. Но ради справедливости - все микро и макромоменты судья свистел в пользу "Зенита". Промеса понимаю - Зенит его задолбал сегодня. По игре - Спартаку надо что делать с обороной, а в целом они играли хорошо на удивление. Даже получше Зенита. Но результат на табло... И на табло судьишки конечно же... Миллера расстраивать нельзя...
19:49
Spartak-Online1
всё прошло, первое и последнее -иди на буй полупокер! Посмотри матч в повторе и лучше в очках!
19:48
vashmajor
а где мой коммент о том, что не судья виноват в проигрыше Спартака, а граждане Ещенко (вообще не уровень команды премьер-лиги) и Ребров (при голе от Дзюбы не вышел на перехват а от Витселя вообще в ближний запустил). Как так 4 удара в створ - 4 гола, да Реброва после Уфы нахрен сажать на лавку надо было....
19:40
Thomas_Boy
Гарик "внук Наташи" Попов _____________ Кстати,слёзы спартачей по судейству,были и будут всегда,в случае поражений. Даже после Уфы и АЕКа. Ветки можно перечитывать,кто не верит. ___________ КБ-братья не плачут. КБ-братья негодуют.
19:39
всё прошло
"fedland Посмотрел отличный матч чемпионата России по...административному ресурсу. У Зенита он оказался выше...Газпром всегда делал качественные, точечные и прибыльные инвестиции.."-------Счастливый! Повезло! Не всем показывают! В прокуратуре за слова ответишь?
19:39
Evpatii Kolovrat
Обидное поражение.Спартак играл лучше Зенита,но игра забывается,а результат на табло.Ну и конечно, судья сегодня убил Спартак.Все еще впереди,игра москвичей порадовала и обнадежила.Теперь я уверен в победе над Ростовом и ЦСКА. СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
19:39
Бен Ричардс
Я страшно разочарован. Нет не "галимым" судейством, этого следовало ожидать.Все было ясно ещё в первом тайме, когда "правильный" судья закрыл глаза на то, как Кришито схватил руками убегающего Зе Луиша и только после бурного возмущения спартаковца дал предупреждения и тому и другому. К сожалению в плане качества игры "Спартака" не видно никаких сдвигов в лучшую сторону и ни в коем случае нельзя оправдывать поражение подхалимским судейством, ведь голы забивал не гражданин со свистком. Лично я вообще не увидел результатов работы Карреры в защите, потому что все пропущенные мячи были результатом грубейших игры в обороне. Надеюсь, после этой игры тренерский штаб "Спартака" наконец осознаёт то что, было давно видно ещё по игре с "Анжи",Ещенко- полный ноль, просто "Анжи" простил, а в "Зените" атака классом повыше. Это был очень полезный матч, который четко показал все слабости, за это "Зениту" спасибо. Если уж против такой команды "Спартак" не умеет защищаться, то что ему делать в Лиге чемпионов, куда так рвётся его руководство? Надо сжать зубы и работать до седьмого пота.
19:36
yrvass2
Легко , красиво, особо не напрягаясь!!! Жаль крупно не выиграли. Судья-продажный всю игру Спартаку помогал. Ещенко и Глуакова ещё в первом тайме надо было удалить!
19:35
fedland
Посмотрел отличный матч чемпионата России по...административному ресурсу. У Зенита он оказался выше...Газпром всегда делал качественные, точечные и прибыльные инвестиции..
19:35
Igocha
Очевидный эпизод: зенитовец сбивает футболиста спартака и свистит в пользу зенита, а судья дает желтую карточку Глушакову, после такого беспредела стало ясно кто сегодня победит.
19:34
Гарик "внук Наташи" Попов
Кстати,слёзы спартачей по судейству,были и будут всегда,в случае поражений. Даже после Уфы и АЕКа. Ветки можно перечитывать,кто не верит.
19:33
skyyy
Вот это судья.... Ведь не зря о них слова хорошего не говорят
19:31
всё прошло
"Spartak-Online1 ..,, Ну и как с вами играть бомжи???"------Первое: поменять язык. Второе: внимательно посмотреть матч: внимательно! с повторами! до полного понимания! Третье: подумать тем местом, где мозги живут. Четвёртое: нажимать на кнопки!
19:31
Пиитерец
Вопли про судью - в пользу сирых и убогих. А по факту: недельку отдохнувшие, отмассажированные, сосредоточенные исключительно на Согазе (для чего позорно слились в Европе и КР) футболёры Пищевика даже перебегать и перебороть Зенит не смогли, не говоря уже об игре. В такой же ситуации в прошлом туре с Анже Зениту было труднее. Получается, что Спам по своей силе должен находиться где-то после Анжи и Уфы, т.е месте на 10-м и ниже. Куда, собственно и предстоит ему отправиться с повизгиваниями и похрюкиваниями по поводу судейского беспредела и Федуна-вредителя. В добрый путь, Пищевик!
19:31
zagman
Ну, что можно сказать? Судья очевидно работал в пользу «Зенита», но дело не в этом. «СПАРТАК» не показал жажду борьбы, как в первые несколько матчей после назначения Массимо Карреры на пост главного тренера. Видимо, то был лишь эмоциональный всплеск в связи со сменой наставника. Сегодня «СПАРТАК» плохо прессинговал и в целом неважно сыграл в обороне, допуская позиционные и индивидуальные ошибки. Вот он «СПАРТАК» последних пяти лет! В атаке команда действовала медленно, штамповала много брака в передачах и не могла элементарно разыграть мяч, чтобы вывести кого-нибудь на ударную позицию, хотя возможности были. Например, во втором тайме Зе Луиш не отдал направо Промесу, который под углом, но выходил бы один на один. Как так можно? Очень удивило, что «СПАРТАК» не прибавил в активности после перерыва, несмотря на то, что играет один матч в неделю, а «Зенит» бегал в Лиге Европы в четверг, и сегодня по факту оказался свежее, чем КБ. В четверг! У меня складывается впечатление, что в перерыве игрокам «СПАРТАКА» было дано указание сбавить обороты. Массимо Каррера перестал эмоционально вести себя на бровке, словно ему запретили это делать. В общем, ничего общего со «СПАРТАКОМ» из первых пяти туров. Почему? Трудно сказать. Может, и административный ресурс вмешался. *** А «Зенит» хорош. Команда играет в быстрый вертикальный футбол преимущественно через фланги, стараясь выводить туда партнеров на свободные мячи, после чего следует нацеленная передача в штрафную площадь соперника. Все четыре гола были забиты именно таким образом. Мирча Луческу подтверждает свой высокий тренерский уровень, в короткие сроки привив «Зениту» симпатичный атакующий футбол с участием большой группы игроков. По качеству игры СБГ - главный претендент на чемпионство.
19:31
konstantin sh
Миллер аплодировал себе, что удачно купил судью...
19:30
Zloy_ekb
Да уж, нет в российском футболе Тарасовых, способных команду с поля увести, когда трусливый судьишка, в угоду высшего руководства - беспредел творит
19:30
Подшипник
Так хотелось , чтобы спартаковцы хотя бы потолкали этого клоуна со свистком.
19:29
Гарик "внук Наташи" Попов
Каждый видит,что хочет увидеть. Я вот видел,во втором тайме,в 3-5 метров от штрафной Спартака,валят Жулиану,следом игрок Спартака отбивает мяч рукой. Свисток молчит. По ходу,судью с обеих сторон купили.)))
19:29
spar001
судья при в присутствии Миллера совсем распоясался...
19:28
Студент-Пенсионер
MIKE-BEST Лодыгин как вратарь не уровня Зенита. Поэтому и ошибается. Представьте вы средний водитель автомобиля . А у вас работа ехать быстро и правильно. А он Лодыгин так не может. Поэтому и врезается в каждый столб. ВЕРДИКТ . НА ТРАНСФЕР ЛОДЫГИНА. СРОЧНО ИСКАТЬ ВРАТАРЯ ЕСЛИ ХОТЯТ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ. В ПРОШЛОМ ГОДУ 7 ОЧКОВ ПОТЕРЯЛИ ИЗ-ЗА ЛОДЫГИНА И НЕ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ . С НИМ И В ЭТОМ НЕ СТАНЕМ.____________________________________________________________________________________________________ Согласен с Вами на 1000%
19:26
mallwen
Согласен с Баском про две команды - по этому матчу, к сожалению, победила 4:2 та, которая по игре в этом матче до уровня ле ещё не доросла, с закономерностью результата тоже согласен - при таком заряженном судействе другого результата быть не могло и он закономерен.
19:26
Spartak-Online1
Дзюба-фол в нападении на Зобнине(свисток молчит). Хави Гарсия-фол на Фернанду,свисток в пользу зенита(при этом срывается опасная контратака) Нету-фол в штрафной на Зе Луише-пенальти ,свисток в пользу зенита. Кришито-фол на Промесе и красная карточка,свисток молчит.Мне не стыдно за команду! Ну и как с вами играть бомжи???
19:21
Баск
Играли команды разного уровня. Одна уровня лидеров Лиги Европы. Вторая пока даже до Лиги Европы не доросла. Результат матча закономерен.
19:20
mallwen
И звенитовцы - вы этот матч обсуждайте, а не 90-е годы и ле. Ле - налажал Спам не вопрос, в 90- вы посасывали где-то в сторонке и чо вам их вспоминать вообще непонятно. По итогам этого матча победил заряженный вами судья.
19:19
Dennis-Ber
Надо признать, что ТАКИЕ победы, увы, лишь добавляют Зениту известной "славы". На месте своих земляков (если уж совсем не получается не радоваться ТАКИМ судейским победам) радовался бы молча. Только не надо мне приписывать, что я "стараюсь выглядеть адекватным", тут очевидно всё настолько, что можно не вдаваться в побробности. А грубость финальная спартачей - так это результат судейства, это называется "грубость от отчаяния", когда не к кому апеллировать в поисках справедливости. Что до самой игры, то с учётом разной физготовности выглядело всё так - Спартак играл первым номером, а Зенит играл в гостевой Ростовский футбол прошлого чемпа. За два с половиной дня физику не восстановить никаким "газом", зато можно поставить сразу на арбитра, они у нас любят газовое. Стыдновато мне за этот матч (как минимум), ну и в целом за чемпионат согааса, как и вообще за жизнь в стране "по понятиям".... p.s. Жулиану, Промесу и Зе Луишу сугубо за футбол - респект. Витсель тоже ничего был местами, хоть и навалял потерь от переусталости играть на два фронта.
19:18
РыбаТвоейМечты
Судья обыграл Спартак!!!
19:18
всё прошло
"King’s Bounty 1 Нет такого преступления на которое не пойдут бомжи ради победы !" -------- Не надо Маркса извращать. Где доказательства? Надо сначала головой думать, а потом кнопки нажимать.
19:16
ПРОфукал
В ЛЕ спартак тоже засудили? Ну-ну
19:14
strazh2007
Роман72 Судьи в каждом матче с пугающей регулярностью в пользу зенита ошибаются, но сегодня вообще карнавал какой-то, Зе Луиш мяч получает в штрафной , его защитник в наглую сзади руками валит, это ".ука продажная" - иначе не скажешь, показывает вместо пенальти, что Зе Луишь фолил! Каким образом интересно. Ну а момент с Промесом это вообще беспредел. Кришито уже до такой степени оборзел с таким судейством что уже ничего не боиться. Еще в середине первого тайма его должны удалять были за два срыва атаки. Отдайте уже сразу Миллеру золотые медали, а остальные пусть честно остальные места разыграют. По крайне мере пусть хотя бы остальные в футбол играют, чем на такое шоу судейское смотреть. А Иванов пусть в аду горит, и пусть ему бабки за этот матч им полученные от газпрома поперек горла станут. 19:08 не скули свинёнок! иди в подушку уткнись, поплачь!
19:14