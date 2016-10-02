"Зенит" обыграл "Спартак"

В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде уступил "Зениту" – 2:4. У хозяев забивали Артем Дзюба и Аксель Витсель, два других мяча побывали в воротах Артема Реброва после пенальти. Оба одиннадцатиметровых были назначены за фолы Андрея Ещенко, реализовали их Доменико Кришито и Жулиану.

У красно-белых голами отметились Сальваторе Боккетти и Зе Луиш. Для подопечных Массимо Карреры это поражение стало вторым в сезоне. Несмотря на это, они сохранили за собой лидерство в чемпионате, обходя "Зенит", у которого теперь тоже 19 очков, по дополнительным показателям. Впрочем, оба клуба может сегодня потеснить ЦСКА, если обыграет "Ростов".

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 4:2 (2:2)

Голы: Кришито, 20 - с пенальти (1:0). Боккетти, 28 (1:1). Дзюба, 33 (2:1). Зе Луиш, 37 - угловой (2:2). Витсель, 61 (3:2). Жулиану, 87 - с пенальти (4:2).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Нету, Жирков (Ломбертс, 88), Кокорин, Хави Гарсия (Маурисиу, 83), Витсель, Жулиану, Мак (Юсупов, 76), Дзюба.

"Спартак": Ребров, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Промес, Глушаков, Фернанду, Попов (Ананидзе, 70), Зобнин, Зе Луиш.

Предупреждения: Кришито, 31. Зе Луиш, 31. Дзюба, 34. Глушаков, 49. Боккетти, 54. Ещенко, 86. Нету, 90.

Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Суховерхов (Воронеж).

2 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"