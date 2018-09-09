"Зенит" обыграл "Кайрат" в дебютном матче Маркизио

"Зенит" с минимальным счетом обыграл "Кайрат" в контрольном матче (1:0). Единственный гол забил нападающий Себастьян Дриусси.

Отметим, что в этой игре в составе сине-бело-голубых дебютировал полузащитник Клаудио Маркизио. На 82-й минуте он заменил хавбека Матиаса Краневиттера.

Товарищеский матч

"Зенит" - "Кайрат" - 1:0 (1:0)

Гол: Дриусси, 32.

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков, Иванович (Рукас, 64), Скроботов, Чернов (Богаев, 86), Эрнани, Краневиттер (Маркизио, 82), Оздоев (Кириллов, 80), Терентьев (Першин, 71), Дриусси (Прудников, 80), Плетнев (Воробьев, 46).

"Кайрат": Покатилов (Лория, 46), Лунин (Суюнов, 86), Ахметов, Алип, Кейлер, Изаэл, Жуан Фелипе, Аршавин (Ульшин, 87), Иличевич, Эсеола (Сарсенов, 79), Парагульгов (Котов, 74).

09 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

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