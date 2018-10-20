"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" победил "Ахмат" в первенстве молодежных команд

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче 11-го тура молодежного первенства РПЛ (2:1). Победный гол на 90+4-й минуте встречи забил защитник Алексей Плотников.
Молодежные команды
11-й тур
"Динамо - мол." (Москва) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:0)
Голы: Демьянов, 28 (1:0). Левин, 90+1 - с пенальти (1:1). Плотников, 90+4 (1:2).
Судья: Бутан (Красноярск).
20 октября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".
"Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:1). Победный гол на счету форварда Ислам-Бека Губжокова.
"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 2:1 (1:0)
Голы: Куражов, 45 (1:0). Хубулов, 63 (1:1). Губжоков, 90+4 (2:1).
Удаление: Четвергов (Ахмат - мол.), 17.
Судья: Савин (Санкт-Петербург).
20 октября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
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