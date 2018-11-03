"Зенит" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве благодаря двум потрясающим голам Симдянкина

"Зенит" победил "Ахмат" в матче 13-го тура молодежного первенства (2:0). Дублем отметился нападающий Никита Симдянкин, забивший два красивых гола.

Первый мяч был забит в результате потрясающего прохода 17-летнего форварда.

Второй мяч был забит мощным ударом с середины поля.

Молодежные команды

13-й тур

"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 2:0 (1:0)

Голы: Симдянкин, 39 (1:0). Симдянкин, 90+3 (2:0).

Удаление: Бацуев (Ахмат - мол.), 57.

Судья: Шеметов (Ульяновск).

03 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

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