"Зенит" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве благодаря двум потрясающим голам Симдянкина

"Зенит" победил "Ахмат" в матче 13-го тура молодежного первенства (2:0). Дублем отметился нападающий Никита Симдянкин, забивший два красивых гола.
Первый мяч был забит в результате потрясающего прохода 17-летнего форварда.
Никита Симдянкин! 🔥🔥🔥🔥🔥– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 3 ноября 2018 г.
1⃣:0⃣ после первого тайма в матче #ЗенитМАхматМ
Прямая трансляция ➡️ https://t.co/IfTgFbaYgW pic.twitter.com/rIntqWKl0v
Второй мяч был забит мощным ударом с середины поля.
НИКИТА СИМДЯНКИН! 🔥🔥🔥🔥🔥– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 3 ноября 2018 г.
2:0! #ЗенитМАхматМ pic.twitter.com/oEAvA7tbz6
Молодежные команды
13-й тур
"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 2:0 (1:0)
Голы: Симдянкин, 39 (1:0). Симдянкин, 90+3 (2:0).
Удаление: Бацуев (Ахмат - мол.), 57.
Судья: Шеметов (Ульяновск).
03 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".