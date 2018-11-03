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"Зенит" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве благодаря двум потрясающим голам Симдянкина

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"Зенит" победил "Ахмат" в матче 13-го тура молодежного первенства (2:0). Дублем отметился нападающий Никита Симдянкин, забивший два красивых гола.

Первый мяч был забит в результате потрясающего прохода 17-летнего форварда.

Второй мяч был забит мощным ударом с середины поля.

 

Молодежные команды 

13-й тур 

"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 2:0 (1:0)

Голы: Симдянкин, 39 (1:0). Симдянкин, 90+3 (2:0). 

Удаление: Бацуев (Ахмат - мол.), 57. 

Судья: Шеметов (Ульяновск).

03 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Зенит - мол. - Ахмат - мол.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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