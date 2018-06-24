"Зенит" объявил состав на первый матч под руководством Семака

"Зенит" объявил стартовый состав на контрольную встречу против австрийского клуба Пинцгау. Это первый матч петербургского клуба под руководством нового главного тренера Сергей Семака.
Состав "Зенита": Лодыгин - Набиуллин, Мевля, Нету, Анюков - Мак, Паредес, Нобоа, Шатов - Дриусси, Заболотный.
А вот и стартовый состав на первый контрольный матч на сборах 🤗– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 24 июня 2018 г.
Трансляция: https://t.co/9n07j1bTeo#ЗенитПинцгау #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GybuJSA3PW
"Зенит" проводит первый подготовительный сбор в Австрии с 17 по 29 июня.