"Зенит" объявил состав на первый матч под руководством Семака

"Зенит" объявил стартовый состав на контрольную встречу против австрийского клуба Пинцгау. Это первый матч петербургского клуба под руководством нового главного тренера Сергей Семака.

Состав "Зенита": Лодыгин - Набиуллин, Мевля, Нету, Анюков - Мак, Паредес, Нобоа, Шатов - Дриусси, Заболотный.

"Зенит" проводит первый подготовительный сбор в Австрии с 17 по 29 июня.

Все о чемпионате России по футболу – здесь