"Зенит" объявил об уходе Митрофанова и назначении Погорелова

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил об изменениях в руководстве клуба. Новым руководителем аппарата президента сине-бело-голубых назначен Максим Погорелов.

Ранее он работал в РФС, на телеканале "100 ТВ", в PWC и других организациях. Помимо управления аппаратом президента клуба, в его обязанности также будет входить курирование работы Академии.

Кроме того, как и сообщал "СЭ", после 11 лет работы "Зенит" покидает советник председателя правления Максим Митрофанов. С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба. Под его руководством петербуржцы завоевали 12 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, а также четыре чемпионских титула.

– "Зенит" благодарит Максима Львовича за работу и желает удачи и успехов во всех начинаниях, – отмечается в сообщении.