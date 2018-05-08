"Зенит" объявил об уходе Файзулина

"Зенит" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виктора Файзулина из клуба. 32-летний россиянин проведет автограф-сессию перед заключительной игрой сезона со "СКА-Хабаровск", а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург".

Файзулин присоединился к "Зениту" в ноябре 2007 года. В составе сине-бело-голубых он провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.

В Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии.

Файзулин в последний раз участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года – сине-бело-голубые дома сыграли вничью с "Амкаром" (1:1). Из-за травм он не появлялся на поле уже два с половиной года.