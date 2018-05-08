13:53 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" объявил об уходе Файзулина

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виктора Файзулина из клуба. 32-летний россиянин проведет автограф-сессию перед заключительной игрой сезона со "СКА-Хабаровск", а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург".

Файзулин присоединился к "Зениту" в ноябре 2007 года. В составе сине-бело-голубых он провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.

В Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии.

Файзулин в последний раз участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года – сине-бело-голубые дома сыграли вничью с "Амкаром" (1:1). Из-за травм он не появлялся на поле уже два с половиной года.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-05-08-viktor-fayzulin-pokidaet-zenit.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Prometheus1983

Чудеса! Человек 2,5 года не играл и получал 2 ляма евро в год. Ведущие программисты Apple получают 100 тысяч в год.

14:44

shpasic

артрит или артроз коленей, вроде, если верить Аршавину.

14:43

shur

КолобокКолобков shur___АлкоГолизм болезнь сия зовётся____________ Нет. Он с десяток операций делал в Германии.

14:32

КолобокКолобков

shur___АлкоГолизм болезнь сия зовётся

14:26

shur

У него болезнь не связанная с футболом. Не помню как называется, но по ней дают инвалидность.

14:15

маленький пони

ему ногу оторвало, что он столько "лечился"? или просто бабло не пахнет?

14:09

shpasic

"вылечился"

14:05

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