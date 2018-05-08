"Зенит" объявил об уходе Файзулина

"Зенит" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Виктора Файзулина из клуба. 32-летний россиянин проведет автограф-сессию перед заключительной игрой сезона со "СКА-Хабаровск", а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург".
Файзулин присоединился к "Зениту" в ноябре 2007 года. В составе сине-бело-голубых он провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу.
В Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии.
Файзулин в последний раз участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года – сине-бело-голубые дома сыграли вничью с "Амкаром" (1:1). Из-за травм он не появлялся на поле уже два с половиной года.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-08-viktor-fayzulin-pokidaet-zenit.htm
Prometheus1983
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14:44
shpasic
артрит или артроз коленей, вроде, если верить Аршавину.
14:43
shur
КолобокКолобков shur___АлкоГолизм болезнь сия зовётся____________ Нет. Он с десяток операций делал в Германии.
14:32
КолобокКолобков
shur___АлкоГолизм болезнь сия зовётся
14:26
shur
У него болезнь не связанная с футболом. Не помню как называется, но по ней дают инвалидность.
14:15
маленький пони
ему ногу оторвало, что он столько "лечился"? или просто бабло не пахнет?
14:09
shpasic
"вылечился"
14:05