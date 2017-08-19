"Зенит" объявил о "трансфере" Андрея Малахова

"Зенит" в своем Твиттере сообщил о "трансфере" телеведущего Андрея Малахова. Шоумен сфотографировался в футболке сине-бело-голубых с игровым номером 1. Запись сопровождается хэштегами "ТрансферНомер1" и "ТрансферГода".

- Трансфер года, - написал в своем Инстаграме Малахов. - Спасибо "Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин - за нами победа!

Напомним, ранее Малахов сообщил об уходе в декретный отпуск по уходу за ребенком. Его место в качестве ведущего программы "Пусть говорят" занял Дмитрий Борисов.