"Зенит" объявил о "трансфере" Андрея Малахова

"Зенит" в своем Твиттере сообщил о "трансфере" телеведущего Андрея Малахова. Шоумен сфотографировался в футболке сине-бело-голубых с игровым номером 1. Запись сопровождается хэштегами "ТрансферНомер1" и "ТрансферГода".
- Трансфер года, - написал в своем Инстаграме Малахов. - Спасибо "Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин - за нами победа!
Напомним, ранее Малахов сообщил об уходе в декретный отпуск по уходу за ребенком. Его место в качестве ведущего программы "Пусть говорят" занял Дмитрий Борисов.
Андрей Малахов – в "Зените"!#ТрансферНомер1 #ТрансферГода pic.twitter.com/jG4tYu0Wx0– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 августа 2017 г.
pahom-17
голубые тянутся к голубым...
16:51
top220
Цирк с Малаховым продолжается)
16:42
Millwall82
Kot, kotoryi, У Лунева 99 номер.
16:23
Kot, kotoryi
Вместо Лунева?
16:21