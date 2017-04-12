"Зенит" объявил о раздаче владельцам абонементов пригласительных на новый стадион

"Зенит" на официальном сайте объявил, что с сегодняшнего дня владельцы абонементов могут получить пригласительные билеты на домашние матчи команды против "Урала", "Терека" и "Краснодара", которые пройдут на новом стадионе. Свободная продажа билетов начнется позднее.

Обладатели абонементов на текущий сезон смогут получить пригласительные билеты на все три матча на места, наиболее приближенные с точки зрения расположения секторов, нумерации рядов и кресел, к тем, которые они занимали на "Петровском". Для того, чтобы получить билеты, необходимо обратиться с действующим абонементом в клиентский офис клуба или во флагманский магазин.



С 12 по 16 апреля получить билеты на матчи смогут только владельцы абонементов на сезон-2016/17. Свободная продажа билетов в этот период производиться не будет. Пригласительные билеты для владельцев абонементов будут доступны вплоть до начала каждого из матчей – в день игры для получения можно обратиться в кассы стадиона "Санкт-Петербург".