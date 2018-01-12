"Зенит" объявил о первом трансфере в 2018 году

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о первом трансфере в зимнее трансферное окно. Защитник питерцев Максим Карпов перешел в СКА-Хабаровск. 22-летний игрок арендован до лета. Ранее хабаровский клуб уже сообщил о переходе.
В текущем сезоне Карпов провел 8 матчей в составе "Зенита-2" в ФНЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 1 матч в Лиге Европы.
- Зенит" желает удачи Максиму Карпову в составе "СКА-Хабаровска", - говорится в сообщении.
Итак, Максим Карпов продолжит сезон в "СКА-Хабаровске". Желаем удачи!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 12 января 2018 г.
Подробности: https://t.co/ravtNwPqO1 pic.twitter.com/lyMChRqSzR
crazysun78
продать пучок краповых, купить одного аргера..
13:20
Джин_SM(v3)
Ну вот, сначала собирали воспитанников, а теперь начинают распихивать...
13:16
Serenky25
Друзья, первая трансферная новость 2018 года — с минуты на минуту на fc-zenit.ru. Варианты? Предположения? Итак________ Зюба и Кока побили "Итальяшку" и все трое отчислены! (((:
12:27