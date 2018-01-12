12:11 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" объявил о первом трансфере в 2018 году

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о первом трансфере в зимнее трансферное окно. Защитник питерцев Максим Карпов перешел в СКА-Хабаровск. 22-летний игрок арендован до лета. Ранее хабаровский клуб уже сообщил о переходе.

В текущем сезоне Карпов провел 8 матчей в составе "Зенита-2" в ФНЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 1 матч в Лиге Европы.

- Зенит" желает удачи Максиму Карпову в составе "СКА-Хабаровска", - говорится в сообщении.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

продать пучок краповых, купить одного аргера..

13:20

Джин_SM(v3)

Ну вот, сначала собирали воспитанников, а теперь начинают распихивать...

13:16

Serenky25

Друзья, первая трансферная новость 2018 года — с минуты на минуту на fc-zenit.ru. Варианты? Предположения? Итак________ Зюба и Кока побили "Итальяшку" и все трое отчислены! (((:

12:27