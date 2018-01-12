"Зенит" объявил о первом трансфере в 2018 году

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о первом трансфере в зимнее трансферное окно. Защитник питерцев Максим Карпов перешел в СКА-Хабаровск. 22-летний игрок арендован до лета. Ранее хабаровский клуб уже сообщил о переходе.

В текущем сезоне Карпов провел 8 матчей в составе "Зенита-2" в ФНЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 1 матч в Лиге Европы.

- Зенит" желает удачи Максиму Карпову в составе "СКА-Хабаровска", - говорится в сообщении.