"Зенит" объявил о переходе Ригони

"Зенит" официально подтвердил переход полузащитника Эмилиано Ригони. Контракт с 24-летним игроком рассчитан на четыре года.

Хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах. Ранее сообщалось, что аргентинский клуб получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро.

– "Зенит" приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых, – говорится в заявлении клуба.

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