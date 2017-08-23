"Зенит" объявил о переходе Ригони

"Зенит" официально подтвердил переход полузащитника Эмилиано Ригони. Контракт с 24-летним игроком рассчитан на четыре года.
Хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах. Ранее сообщалось, что аргентинский клуб получит за трансфер футболиста 10,5 миллиона евро.
– "Зенит" приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых, – говорится в заявлении клуба.
"У него "русские" корни!" Кто такой Ригони, которого покупает "Зенит"
Официально! Ригони – в "Зените"!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 23 августа 2017 г.
Подробности: https://t.co/wN5YWdTL46 pic.twitter.com/cocOXHQnp3
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-23-emiliano-rigoni-prodolzhit-kareru-v-zenite.htm