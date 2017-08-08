14:01 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" объявил о переходе Эрнани в "Сент-Этьен"

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"Зенит" достиг договоренности с "Сент-Этьеном" о переходе полузащитника Эрнани во французскую команду на правах аренды. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро) в январе этого года. В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-08-ernani-prodolzhit-sezon-vo-frantsii.htm

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КОММЕНТАРИИ (6)
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htwnd

Осталось сплавить только двоих: Хави Гарсию и Нету

16:18

реал курит,свиньи рулят

это хорошая новость

15:57

Pleafant

Такой Эрнани ни в каком виде не подходит к нынешнему Зениту,да и к прошлому не подходил.Трудно представить,что Эрнани с Бней-Егудой вписался бы в игру со Спартаком.Медленный,с огромным процентом брака,постоянно делающий обрезы-безусловная селекционная ошибка Луческу.Нет смысла тянуть с продажей.

14:57

MIKE-BEST

Зенит разгребает завалы жирного школьника.

14:10

fedland

Через год в Спартак, за тридцатку зелени...

14:10

bep77

Второй пошёл... Остался сборник.

14:08