"Зенит" объявил о переходе Эрнани в "Сент-Этьен"

"Зенит" достиг договоренности с "Сент-Этьеном" о переходе полузащитника Эрнани во французскую команду на правах аренды. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро) в январе этого года. В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-08-ernani-prodolzhit-sezon-vo-frantsii.htm
htwnd
Осталось сплавить только двоих: Хави Гарсию и Нету
16:18
реал курит,свиньи рулят
это хорошая новость
15:57
Pleafant
Такой Эрнани ни в каком виде не подходит к нынешнему Зениту,да и к прошлому не подходил.Трудно представить,что Эрнани с Бней-Егудой вписался бы в игру со Спартаком.Медленный,с огромным процентом брака,постоянно делающий обрезы-безусловная селекционная ошибка Луческу.Нет смысла тянуть с продажей.
14:57
MIKE-BEST
Зенит разгребает завалы жирного школьника.
14:10
fedland
Через год в Спартак, за тридцатку зелени...
14:10
bep77
Второй пошёл... Остался сборник.
14:08