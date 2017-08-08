"Зенит" объявил о переходе Эрнани в "Сент-Этьен"

"Зенит" достиг договоренности с "Сент-Этьеном" о переходе полузащитника Эрнани во французскую команду на правах аренды. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

23-летний Эрнани перебрался в Санкт-Петербург из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро) в январе этого года. В весенней части сезона Эрнани провел восемь матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.