16:13 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - об игре аргентинцев в снежки: "А вы помните свой первый раз?"

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"Зенит" опубликовал на своей странице в Твиттере фотографии с аргентинскими футболистами - Себастьяном ДриуссиЭмануэлем Мамманой, Матиасом Краневиттером, Леандро Паредесом и Эмилиано Ригони. Футболисты сыграли в снежки.

"А вы помните свой первый раз?", - написано на странице сине-бело-голубых в Твиттере.

В рамках 19-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом". Встреча состоится 2 декабря в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.00 по московскому времени.

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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SpaMan

Ясен пень не помним, это было наверно в тот момент когда ходить учился

16:57

MIKE-BEST

В снежки они лучше играют...

16:33

баламошка

Скорее всего это не снег, а пенопласт. Опять массово симулируют.

16:24