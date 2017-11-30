"Зенит" - об игре аргентинцев в снежки: "А вы помните свой первый раз?"

"Зенит" опубликовал на своей странице в Твиттере фотографии с аргентинскими футболистами - Себастьяном Дриусси, Эмануэлем Мамманой, Матиасом Краневиттером, Леандро Паредесом и Эмилиано Ригони. Футболисты сыграли в снежки.
"А вы помните свой первый раз?", - написано на странице сине-бело-голубых в Твиттере.
В рамках 19-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом". Встреча состоится 2 декабря в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.00 по московскому времени.
А вы помните свой первый раз? 😂 #ПервыйСнег #PrimeraNevada ☃ pic.twitter.com/n0mvy1tgVm– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 30 ноября 2017 г.
SpaMan
Ясен пень не помним, это было наверно в тот момент когда ходить учился
16:57
MIKE-BEST
В снежки они лучше играют...
16:33
баламошка
Скорее всего это не снег, а пенопласт. Опять массово симулируют.
16:24