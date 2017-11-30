"Зенит" - об игре аргентинцев в снежки: "А вы помните свой первый раз?"

"Зенит" опубликовал на своей странице в Твиттере фотографии с аргентинскими футболистами - Себастьяном Дриусси, Эмануэлем Мамманой, Матиасом Краневиттером, Леандро Паредесом и Эмилиано Ригони. Футболисты сыграли в снежки.

"А вы помните свой первый раз?", - написано на странице сине-бело-голубых в Твиттере.

В рамках 19-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет с "Уралом". Встреча состоится 2 декабря в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.00 по московскому времени.