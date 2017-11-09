"Зенит" - о фотографии Ригони с Дель Пьеро: "Don't call my name, Alejandro"

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию нападающего команд Эмилиано Ригони с чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро. Питерцы сопроводили запись строчками из песни Леди Гага - Alejandro.

Напомним, экс-форвард "Ювентуса" прибыл в Москву на презентацию официального мяча чемпионата мира 2018 года. Нападающий сине-бело-голубых находится в столице в расположении сборной Аргентины, которая готовится к контрольному матчу с Россией.

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.