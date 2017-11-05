"Зенит" не забил "Рубину". Манчини без побед уже пять матчей

В матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде разделил очки с "Рубином" – 0:0. Безвыигрышная серия сине-бело-голубых в премьер-лиге достигла уже пяти встреч. Команда Роберто Манчини занимает второе место в турнирной таблице, ее отставание от лидирующего "Локомотива" составляет три очка. "Рубин", не побеждавший с 15 октября, идет десятым.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Рубин" (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0
гаттузо туп
Adios Amigos R...///Рано еще нам петь.Правильно Док на нашей ветке отписал.Если не все,то очень меогое будет зависеть от матчей этого года.Кароч все в наших руках.Главное,чтобы запас не фарта мы уже исчерпали(сколько своих игр отдали в этом году).Игра вроде есть,еще бы и удачки нам...
21:50
Док_
Adios Amigos R... гаттузо туп Щас посмотрел послематчевое вью Манчини.Прям цыган ЛуческА перед глазами встал.Уже и о судействе начал плакаться.) 21:25 ================================== Споёмте, друзья - это называется...Подпеваем - не плачь, ещё одна осталась ночь у нас с тобой.....)))) 21:40 =========================================================================================================== Ох, свердловскый, ляжем в Краснодаре и болотныя тебе душевно эту ночь вспомнят))!
21:47
Adios Amigos R...
гаттузо туп Щас посмотрел послематчевое вью Манчини.Прям цыган ЛуческА перед глазами встал.Уже и о судействе начал плакаться.) 21:25 ================================== Споёмте, друзья - это называется...Подпеваем - не плачь, ещё одна осталась ночь у нас с тобой.....))))
21:40
foreverCSKAforever
Манчини - знакомая фамилия. Он случайно не подельник неких Капелло и Спаллетти, которые огребали в свое время немеряное бабло в России благодаря умело составленным контрактам. Причем чем хуже были результаты команды, тем лучше было этим итальянским проходимцам, так как от работы их отстраняли, а лавандос сумасшедший им продолжали башлять после этого годами. Есть хоть один довод, чтобы Moneyчини постарался улучшить результаты Зенита? Неустойка, выплаченная ему к новому году, и тепленькое местечко где-нибудь в Вест-Хэме - вот главная цель гоп-тренера.
21:39
Rastan
Дзюба только мешает Кокорину играть в СВОЙ футбол, с перемещениями по ВСЕМУ ФРОНТУ АТАКИ. Шатов заметен только своими нелепыми "гетрами-носочками"( видимо, по его мнению,признаком "звёздности"). "Атрентум-хуниорсы" живут своей сектой, обособленной от команды. Аван_тюрист ФурСенко( со своим "хозяинм") хотят " всё и немедленно". Всё это свидетельствует, что "газ_овый пузырь", напичканный "ев_риками" - недолговечен, в отличие от ПИТЕРСКОГО футбола.
21:35
вояка
Совершенно не понятно почему у питера никак мяч (в чемпе) не идёт в ворота. Составом может абсолютно безболезненно варьировать как никакая другая наша команда в РПФЛ. Дорогой (во всех смыслах) манчини - ну придумай что-нибудь эдакое !!! А так то .... при двух составах .... и на выхлопе практически ничего.
21:26
гаттузо туп
Щас посмотрел послематчевое вью Манчини.Прям цыган ЛуческА перед глазами встал.Уже и о судействе начал плакаться.)
21:25
гаттузо туп
Что-то оптимизма у не мытых поубавилось.)))Пусть с такой игрой еще в тройку попадут.
21:11
Pleafant
Ну вот все ЗАБИВАЮТ друг другу,и Тосно с Краснодаром,и ЦСКА с Локомотивом,и даже Уфа Спартаку.Только Зенит имени Манчини не забивает в Лиге второй месяц НИКОМУ!!!Пора Миллеру копить на очередную неустойку провалившемуся тренеру, а заодно выгнать и его друга Фурсенко.
21:11
Бней Иегуда
В Питере - 5!)) Ахахах.))
21:09
Mad Butcher
бомжебакланов опускают и опускают
21:08
Табунщик Вернулся
Кто там месяц назад предлагал считать разрыв на калькуляторе, ау бомжары, ну ка считайте, пяток очков, два тура и вы в жопе
21:08
П_о_в_а_р
Раздрай во Флагмане. Тренеришка, драки между сокомандниками, демонтирующие крышу бакланы... Без вложенных зимой двухсот лямов не стать чемпионом. Факт. И на крышу ещё 500.
21:08
avlaq
А так ли был не прав Луческу в отношении Шатова? Дзюба-пустое место, сколько его ещё будет терпеть Манчини или его кто-то другой с состав ставит?
21:07
gofma
Больше Дзюбы, - меньше побед )))
21:07
Электросталец
скукота, Манчини, тренируй Бней Йегуду!
21:07
БорщисалО
В сл.игре Тосно отдастся..
21:05
Митяй Антибомж
Было 13, стало 5. Держитесь, бомжары! ))
21:04
Бней Иегуда
Манчини, убирайся!))
21:04
Лёгкий ветер
Рубиновый закат Зенита.
21:03