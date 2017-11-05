20:54 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" не забил "Рубину". Манчини без побед уже пять матчей

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В матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде разделил очки с "Рубином" – 0:0. Безвыигрышная серия сине-бело-голубых в премьер-лиге достигла уже пяти встреч. Команда Роберто Манчини занимает второе место в турнирной таблице, ее отставание от лидирующего "Локомотива" составляет три очка. "Рубин", не побеждавший с 15 октября, идет десятым.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Рубин" (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0

Рубин - Зенит

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (20)
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гаттузо туп

Adios Amigos R...///Рано еще нам петь.Правильно Док на нашей ветке отписал.Если не все,то очень меогое будет зависеть от матчей этого года.Кароч все в наших руках.Главное,чтобы запас не фарта мы уже исчерпали(сколько своих игр отдали в этом году).Игра вроде есть,еще бы и удачки нам...

21:50

Док_

Adios Amigos R... гаттузо туп Щас посмотрел послематчевое вью Манчини.Прям цыган ЛуческА перед глазами встал.Уже и о судействе начал плакаться.) 21:25 ================================== Споёмте, друзья - это называется...Подпеваем - не плачь, ещё одна осталась ночь у нас с тобой.....)))) 21:40 =========================================================================================================== Ох, свердловскый, ляжем в Краснодаре и болотныя тебе душевно эту ночь вспомнят))!

21:47

Adios Amigos R...

гаттузо туп Щас посмотрел послематчевое вью Манчини.Прям цыган ЛуческА перед глазами встал.Уже и о судействе начал плакаться.) 21:25 ================================== Споёмте, друзья - это называется...Подпеваем - не плачь, ещё одна осталась ночь у нас с тобой.....))))

21:40

foreverCSKAforever

Манчини - знакомая фамилия. Он случайно не подельник неких Капелло и Спаллетти, которые огребали в свое время немеряное бабло в России благодаря умело составленным контрактам. Причем чем хуже были результаты команды, тем лучше было этим итальянским проходимцам, так как от работы их отстраняли, а лавандос сумасшедший им продолжали башлять после этого годами. Есть хоть один довод, чтобы Moneyчини постарался улучшить результаты Зенита? Неустойка, выплаченная ему к новому году, и тепленькое местечко где-нибудь в Вест-Хэме - вот главная цель гоп-тренера.

21:39

Rastan

Дзюба только мешает Кокорину играть в СВОЙ футбол, с перемещениями по ВСЕМУ ФРОНТУ АТАКИ. Шатов заметен только своими нелепыми "гетрами-носочками"( видимо, по его мнению,признаком "звёздности"). "Атрентум-хуниорсы" живут своей сектой, обособленной от команды. Аван_тюрист ФурСенко( со своим "хозяинм") хотят " всё и немедленно". Всё это свидетельствует, что "газ_овый пузырь", напичканный "ев_риками" - недолговечен, в отличие от ПИТЕРСКОГО футбола.

21:35

вояка

Совершенно не понятно почему у питера никак мяч (в чемпе) не идёт в ворота. Составом может абсолютно безболезненно варьировать как никакая другая наша команда в РПФЛ. Дорогой (во всех смыслах) манчини - ну придумай что-нибудь эдакое !!! А так то .... при двух составах .... и на выхлопе практически ничего.

21:26

гаттузо туп

Щас посмотрел послематчевое вью Манчини.Прям цыган ЛуческА перед глазами встал.Уже и о судействе начал плакаться.)

21:25

гаттузо туп

Что-то оптимизма у не мытых поубавилось.)))Пусть с такой игрой еще в тройку попадут.

21:11

Pleafant

Ну вот все ЗАБИВАЮТ друг другу,и Тосно с Краснодаром,и ЦСКА с Локомотивом,и даже Уфа Спартаку.Только Зенит имени Манчини не забивает в Лиге второй месяц НИКОМУ!!!Пора Миллеру копить на очередную неустойку провалившемуся тренеру, а заодно выгнать и его друга Фурсенко.

21:11

Бней Иегуда

В Питере - 5!)) Ахахах.))

21:09

Mad Butcher

бомжебакланов опускают и опускают

21:08

Табунщик Вернулся

Кто там месяц назад предлагал считать разрыв на калькуляторе, ау бомжары, ну ка считайте, пяток очков, два тура и вы в жопе

21:08

П_о_в_а_р

Раздрай во Флагмане. Тренеришка, драки между сокомандниками, демонтирующие крышу бакланы... Без вложенных зимой двухсот лямов не стать чемпионом. Факт. И на крышу ещё 500.

21:08

avlaq

А так ли был не прав Луческу в отношении Шатова? Дзюба-пустое место, сколько его ещё будет терпеть Манчини или его кто-то другой с состав ставит?

21:07

gofma

Больше Дзюбы, - меньше побед )))

21:07

Электросталец

скукота, Манчини, тренируй Бней Йегуду!

21:07

БорщисалО

В сл.игре Тосно отдастся..

21:05

Митяй Антибомж

Было 13, стало 5. Держитесь, бомжары! ))

21:04

Бней Иегуда

Манчини, убирайся!))

21:04

Лёгкий ветер

Рубиновый закат Зенита.

21:03