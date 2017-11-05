"Зенит" не забил "Рубину". Манчини без побед уже пять матчей

В матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде разделил очки с "Рубином" – 0:0. Безвыигрышная серия сине-бело-голубых в премьер-лиге достигла уже пяти встреч. Команда Роберто Манчини занимает второе место в турнирной таблице, ее отставание от лидирующего "Локомотива" составляет три очка. "Рубин", не побеждавший с 15 октября, идет десятым.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Рубин" (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:0