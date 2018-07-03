"Зенит" не взял Новосельцева на второй сбор

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком определился со списком игроков, которые отправятся на второй сбор команды перед стартом сезона-2018/19. Тренировочный сбор сине-бело-голубых пройдет с 3 по 12 июля в австрийском Кицбюэле.

Состав из 26 игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;



Защитники: Никита Каккоев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Ибрагим Цаллагов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Евгений Чернов;



Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак;



Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Лука Джорджевич и Антон Заболотный.

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