"Зенит" не взял братьев Кержаковых на сбор в Бельгию

"Зенит" отправился в Бельгию на третий тренировочный сбор перед стартом еврокубков и весенней части чемпионата России. Команда будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля. 16-го числа команда проведет первый официальный матч в этом году в 1/16 Лиги Европы против "Андерлехта".

Отметим, что на тренировочный сбор "Зенита" не были вызваны браться Кержаковы – Михаил и Александр. Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиану, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

Нападающие: Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артем Дзюба.