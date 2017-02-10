"Зенит" не взял братьев Кержаковых на сбор в Бельгию

"Зенит" отправился в Бельгию на третий тренировочный сбор перед стартом еврокубков и весенней части чемпионата России. Команда будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля. 16-го числа команда проведет первый официальный матч в этом году в 1/16 Лиги Европы против "Андерлехта".
Отметим, что на тренировочный сбор "Зенита" не были вызваны браться Кержаковы – Михаил и Александр. Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;
Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиану, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;
Нападающие: Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артем Дзюба.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/10/zenit-otpravilsya-v-belgiyu/
Ясен-Красен!
Дзюба разваливает Зенит! А Керж опять скержаковил.)))
12:57
филокартист
Кержакова в Локо!
12:31
niklez
Адрес старый знают Нижний Новгород Добро пожаловать
12:26
Dzaga
Оба футболисты добротные, непонятно зачем травят себя в Зените. Михаил - добротный вратарь в расцвете сил, но, очевидно, доверия у тренера нет, даже в случае успешной игры через 1-2 матча садится на лавку. Александр также несмотря на возраст неплохо выглядит когда на поле. Оба могли бы постоянно играть в клубе рангом ниже. Но видимо то ли Питер тянет, то ли Газпром...
12:23
niklez
пусть приезжают по старому адресу в Нижний
12:21
James Gang
Кабзда братьям, скоро румын их выгонит из команды.
12:19
Свинству Бой!
Все логично. Не тянут они уровень Зенита. На ЕК заявлены для соблюдения квоты. Лунев будет тренироваться и вливаться в команду, то что не заявлен не значит, что его не надо брать на сбор и должен сидеть на базе.
11:59
pchela_tr
бредятина...что происходит то
11:48
Курт Робертс
На ball-king.ru ежедневно предсказывают исходы футбольных матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаться на одну интуицию.
11:43
Exsorsist
Коллаборационисты, - основа Зенита.))) Патриоты не в почете. Узнаю тебя Россия либерастов.
11:38
SP2
Целенаправленно петербургских игроков из состава выживают, что ли?
11:34
вперёд Спартак!
Своих воспитанников "за борт" и Дзюба - капитан!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
11:30
Осакаровка
Не понял. А говорили Лунев не заявлен в Еврокубки и еще Молло что-ли?
11:26
BATAMAN
Саша, опять не попал...
11:24