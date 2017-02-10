11:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" не взял братьев Кержаковых на сбор в Бельгию

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"Зенит" отправился в Бельгию на третий тренировочный сбор перед стартом еврокубков и весенней части чемпионата России. Команда будет тренироваться в Тюбизе на базе сборной Бельгии с 10 по 15 февраля. 16-го числа команда проведет первый официальный матч в этом году в 1/16 Лиги Европы против "Андерлехта".

Отметим, что на тренировочный сбор "Зенита" не были вызваны браться Кержаковы – Михаил и Александр. Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисиу, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиану, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

Нападающие: Лука Джорджевич; Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/10/zenit-otpravilsya-v-belgiyu/

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Ясен-Красен!

Дзюба разваливает Зенит! А Керж опять скержаковил.)))

12:57

филокартист

Кержакова в Локо!

12:31

niklez

Адрес старый знают Нижний Новгород Добро пожаловать

12:26

Dzaga

Оба футболисты добротные, непонятно зачем травят себя в Зените. Михаил - добротный вратарь в расцвете сил, но, очевидно, доверия у тренера нет, даже в случае успешной игры через 1-2 матча садится на лавку. Александр также несмотря на возраст неплохо выглядит когда на поле. Оба могли бы постоянно играть в клубе рангом ниже. Но видимо то ли Питер тянет, то ли Газпром...

12:23

niklez

пусть приезжают по старому адресу в Нижний

12:21

James Gang

Кабзда братьям, скоро румын их выгонит из команды.

12:19

Свинству Бой!

Все логично. Не тянут они уровень Зенита. На ЕК заявлены для соблюдения квоты. Лунев будет тренироваться и вливаться в команду, то что не заявлен не значит, что его не надо брать на сбор и должен сидеть на базе.

11:59

pchela_tr

бредятина...что происходит то

11:48

Курт Робертс

На ball-king.ru ежедневно предсказывают исходы футбольных матчей, а ты и дальше продолжай сливать свой банк полагаться на одну интуицию.

11:43

Exsorsist

Коллаборационисты, - основа Зенита.))) Патриоты не в почете. Узнаю тебя Россия либерастов.

11:38

SP2

Целенаправленно петербургских игроков из состава выживают, что ли?

11:34

вперёд Спартак!

Своих воспитанников "за борт" и Дзюба - капитан!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

11:30

Осакаровка

Не понял. А говорили Лунев не заявлен в Еврокубки и еще Молло что-ли?

11:26

BATAMAN

Саша, опять не попал...

11:24

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Материалы других СМИ