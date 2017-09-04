"Зенит" не намерен отдавать Дзюбу в аренду в Турцию

"Зенит" не намерен отдавать форварда Артема Дзюбу в турецкий "Фенербахче".
В ряде турецких СМИ, в том числе Sporturkiye.net и star.com.tr, появилась информация об интересе "Фенера" к Дзюбе – трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября.
В "Зените", впрочем, не готовы отпускать игрока в аренду, поскольку в этом случае клуб сужает выбор форвардов и уже не сможет найти замену после закрытия в России трансферного окна.
Aldr_Antonov
Грустно, ибо под стиль игры от Манчини он не подходит! Значит будет номер отбывать и лавку полировать! Печалька
15:53