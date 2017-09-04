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15:35 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" не намерен отдавать Дзюбу в аренду в Турцию

Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" не намерен отдавать форварда Артема Дзюбу в турецкий "Фенербахче".

В ряде турецких СМИ, в том числе Sporturkiye.net и star.com.tr, появилась информация об интересе "Фенера" к Дзюбе – трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября.

В "Зените", впрочем, не готовы отпускать игрока в аренду, поскольку в этом случае клуб сужает выбор форвардов и уже не сможет найти замену после закрытия в России трансферного окна.

"Спартак" успел. Дзюба - нет

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aldr_Antonov

Грустно, ибо под стиль игры от Манчини он не подходит! Значит будет номер отбывать и лавку полировать! Печалька

15:53