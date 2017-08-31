"Зенит" не делал предложения по Уилширу

По данным "СЭ", "Зенит" не интересуется полузащитником "Арсенала" Джеком Уилширом. Ранее британский таблоид Daily Star сообщил, что син-бело-голубые сделали официальное предложение "канонирам" по трансферу 25-летнего хавбека.

Футболист, скорее всего, продолжит карьеру в одном из английских клубов. В частности, в СМИ фигурировала информация об интересе к нему со стороны "Вест Хэма" и "Борнмута".

В прошлом сезоне Уилшир на правах аренды выступал за "вишенок", приняв участие в 29 матчах и сделав две голевые передачи во всех турнирах.

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