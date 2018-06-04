"Зенит" не будет подавать апелляцию на решение УЕФА

В пресс-службе "Зенита" сообщили "СЭ" о том, что петербургский клуб не собирается обжаловать решение УЕФА дисквалифицировать трибуны стадиона "Санкт-Петербург" на один еврокубковый матч. Кроме того в пресс-службе отметили, что клуб осуждает неправомерное поведение отдельных болельщиков.

– Наш клуб осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий во время футбольных матчей, – говорится в заявлении пресс-службы. – Мы продолжим работу с болельщиками, объясняя, что за поведение единиц оказываются наказаны больше 50 тысяч человек, приходящих на каждый домашний матч "Зенита". Апелляцию на решение УЕФА клуб подавать не будет.

"Зенит" будет вынужден провести ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах. Такое решение УЕФА принял в качестве наказания за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1). Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун). "Зенит" также оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков. (Гоша ЧЕРНОВ)