"Зенит" назвал Кержакова самым важным болельщиком матча со "Спартаком"

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию бывшего нападающего команды Александра Кержакова на Красной площади перед матчем сине-бело-голубых против "Спартака" в рамках 18-го тура чемпионата России. Сегодня, 27 ноября, экс-форварду исполняется 35 лет.

"Самый важный болельщик сегодня", - говорится в подписи к фотографии.

Напомним, Кержаков выступал за "Зенит" в общей сложности 14 лет, проведя во всех клубных турниров в составе петербургской команды 386 матчей и забив 163 гола. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба, сборной России (30 мячей) и всего российского футбола.

Главный российский бомбардир. Кержакову - 35!