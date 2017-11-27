"Зенит" назвал Кержакова самым важным болельщиком матча со "Спартаком"

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографию бывшего нападающего команды Александра Кержакова на Красной площади перед матчем сине-бело-голубых против "Спартака" в рамках 18-го тура чемпионата России. Сегодня, 27 ноября, экс-форварду исполняется 35 лет.
"Самый важный болельщик сегодня", - говорится в подписи к фотографии.
Напомним, Кержаков выступал за "Зенит" в общей сложности 14 лет, проведя во всех клубных турниров в составе петербургской команды 386 матчей и забив 163 гола. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории клуба, сборной России (30 мячей) и всего российского футбола.
Самый важный болельщик сегодня😉#СпартакЗенит pic.twitter.com/JW595zJqfZ– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 ноября 2017 г.
баламошка
Где-то на болоте загрустила одна маленькая Гена)
16:28