"Зенит" напомнил о самых ярких моментах Данни в клубе. Видео

Пресс-служба "Зенита" в преддверии товарищеского матча со "Славией" на своей странице в Твиттере опубликовала видеозапись с самыми яркими моментами с участием полузащитника Данни.

34-летний португалец выступал за сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год, после чего перешел чешский клуб.

Напомним, что контрольный матч "Зенит" – "Славия" состоится сегодня, начало игры – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.