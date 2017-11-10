"Зенит" напомнил о десятилетии первого российского чемпионства

"Зенит" на своем YouTube-канале выложил ролик с лучшими моментами матча 30-го тура чемпионата России-2007 против "Сатурна". Игра состоялась почти 10 лет назад - 11 ноября 2007 года. Питерцы выиграли со счетом 1:0 и обеспечили себе первое в истории российское чемпионство. Единственный мяч на 14-й минуте забил Радек Ширл.

Отметим, что из участников той исторической игры один по-прежнему защищает цвета "Зенита" - защитник Александр Анюков. Еще один - Константин Зырянов - числится в составе "Зенита-2".