"Зенит" напомнил о 15 лучших голах Халка в честь его дня рождения

"Зенит" в Твиттере опубликовал подборку 15 лучших голов бывшего форварда команды Халка в честь его дня рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 32 года.

15 лучших голов Халка в "Зените" 🔝🔥💥 pic.twitter.com/phDAbz7MV8 – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 июля 2018 г.

В настоящее время игрок выступает за китайский "Шанхай Шанган".

Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год, забив за команду 76 голов о отдав 57 результативных передач в 148 встречах.

В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка России.