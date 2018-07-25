14:22 | Футбол — РПЛ

"Зенит" напомнил о 15 лучших голах Халка в честь его дня рождения


"Зенит" в Твиттере опубликовал подборку 15 лучших голов бывшего форварда команды Халка в честь его дня рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 32 года.  

 

В настоящее время игрок выступает за китайский "Шанхай Шанган".

Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год, забив за команду 76 голов о отдав 57 результативных передач в 148 встречах.

В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка России. 

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