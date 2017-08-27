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16:42 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" напомнил, что 73 года назад клуб выиграл первый трофей

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"Зенит" в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" напомнил, что 73 года назад сине-бело-голубые завоевали свой первый трофей. В финале Кубка СССР 1944 года петербуржцы обыграли ЦДКА (2:1), став первой командой не из Москвы, которой удалось стать победителем данного турнира.

Напомним, встреча "Зенит" - "Ростов" состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-27-rovno-73-goda-nazad-sine-belo-golubye-zavoevali-svoy-pervyy-trofey.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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King's Bounty IX

Люди воевали, а они мячик пинали :(

16:52