"Зенит" напомнил, что 73 года назад клуб выиграл первый трофей

"Зенит" в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" напомнил, что 73 года назад сине-бело-голубые завоевали свой первый трофей. В финале Кубка СССР 1944 года петербуржцы обыграли ЦДКА (2:1), став первой командой не из Москвы, которой удалось стать победителем данного турнира.

Напомним, встреча "Зенит" - "Ростов" состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.