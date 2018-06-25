"Зенит" намерен увеличить вместимость домашней арены

Советник президента "Зенита" по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин рассказал, что клуб планирует увеличить вместимость арены на несколько тысяч мест.

Стадион "Санкт-Петербург" в прошлом сезоне РФПЛ вмещал 56196 зрителей. К чемпионату мира вместимость была увеличена до 64,5 тысяч зрителей, а во время матчей плей-офф мирового первенства арена будет вмещать более 68 тысяч.

- Мы планируем изменить рассадку - по требованиям ФИФА большой сегмент отведен под прессу, часть этих мест можно отдать зрителям, - цитирует "Р-Спорт" Кочеврин. - Так мы увеличим вместимость арены на несколько тысяч мест. Определенное количество публики добавят нефутбольные мероприятия – кто-то, придя на концерт, впервые окажется на арене и захочет вернуться. Вся наша работа должна способствовать приходу большего количества зрителей, более позитивному опыту пребывания на арене и желанию повторить его. 1 миллион 300 тысяч болельщиков за сезон - выполнимая задача.