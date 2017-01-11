"Зенит" намерен купить у "Бенфики" защитника Лысцова

21-летний защитник молодежной сборной России Виталий Лысцов, права на которого принадлежат "Бенфике", может зимой оказаться в "Зените". Игрок находится в аренде в "Тонделе", однако не получает там достаточной игровой практики.

- "Зенит" отправил в "Бенфику" запрос по поводу Виталия Лысцова. Как ситуация будет развиваться дальше? Все теперь зависит от двух клубов. Дальше уже предмет переговоров, - сказал агент Лысцова Игорь Тимофеев.

- "Зенит" берет игрока в аренду?

- Нет. Речь идет только о полноценном трансфере. "Бенфика" готова только продать футболиста.

- Примерная сумма трансфера?

- Этот вопрос надо задавать "Бенфике". У них свои ценники.

- Сам Виталий, конечно, хочет оказаться в "Зените"?

- В таком топовом клубе - конечно.

- Не боитесь, что не потянет и пропадет?

- Опасения есть. Но мне кажется, он не потеряется в "Зените".

- Зачем он "Зениту"? Он же практически не играет в "Тонделе"...

- Да, это так. Но там ситуация связана с прежним главным тренером. У Виталика не все сложилось с предыдущим наставником. Надеемся, что после смены рулевого Лысцов начнет постоянно играть.

- Так "Зенит" намерен его приобрести сейчас или летом?

- Зимой.

- Его рассматривают как игрока основы?

- Может быть, первый год как футболиста под основной состав. А потом, конечно, на него будут рассчитывать. Поживем - увидим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)